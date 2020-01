Danrley e Elana ganham a prova da liderança (de novo) no BBB19

Aconteceu na noite dessa quinta-feira (14) mais uma prova do líder do BBB19. Em um momento de times tão divididos, uma liderança vem bem a calhar para manter a permanência no jogo, então o negócio foi bem disputado.

Assim como na vez passada, Tiago Leifert anunciou que a prova seria em dupla, cada um escolhendo com quem jogaria. O desafio parecia complicado, mas era até que simples: eles precisavam colocar placas de personalidades em quatro embalagens de tintura capilar. Se eles acertassem a personalidade correspondente de cada caixa, aparecia um sinal luminoso. Se errassem, os brothers podiam mudar as placas erradas na segunda etapa. A vitória viria para a dupla que acertasse as personalidades com maior rapidez.

Após muitas (muitas mesmo) rodadas, Danrley e Elana venceram pela segunda semana consecutiva. Assim como na semana anterior, um dos líderes terá uma imunidade e o outro ganhará dez mil reais. Questionados pelo apresentador, eles optaram por deixar a imunidade com Elana e os dez mil reais com Danrley. O motivo dessa escolha foi porque, na semana anterior, Danrley cedeu o dinheiro para Elana e ela quis retribuir dessa vez.

Agora a semana segue normalmente, com prova do anjo na sexta e formação de paredão no domingo. A única diferença no ritual desta semana será o voto de domingo, que será aberto por causa da votação popular do Big Boss.