Dalila foge da polícia e atira contra Laila em ‘Órfãos da Terra’

A vilã de ‘Órfãos da Terra‘ está descontrolada! Após ver seus 456 planos anteriores dando errado, Dalila (Alice Wegmann) insiste nesse seu signo de Cebolinha com ascendente em trouxa. Para conseguir ter para si o amor de Jamil (Renato Góes), a imigrante apela até para sequestro fake com o intuito de desmoronar a relação do casal protagonista.

O plano dará errado e Dalila será denunciada mais uma vez para a polícia. Foragida, mas ainda com muito ódio em seu coraçãozinho, Dalila invadirá o instituto e atentará contra a vida de sua arquirrival: Laila (Julia Dalavia). Será que isso será o suficiente para suprir sua necessidade por maldades?

Confira o resumão dos próximos capítulos de ‘Órfãos da Terra’:

Segunda-feira, 26 de agosto – Dalila tem surto

Dalila pede ajuda para Fauze (Kaysar Dadour) levá-la para casa. Laila tem um mau presságio e percebe Dalila indo embora do parque. A vilã tem um surto, deixando Fairouz (Yasmin Garcez) e Fauze bem preocupados com sua situação.

Missade (Ana Cecília Costa) se sente mal por lembrar de como ficou encantada pela paquera feita pelo padre. Bruno (Rodrigo Simas) toma conta de Norberto (Guilherme Fontes). Dalila fica brava com Fairouz e Rania (Eliane Giardini), e as expulsa de casa. A seguir, ela pede uma prova de lealdade para Fauze.

Terça-feira, 27 de agosto – Missade é pedida em casamento

Dalila conta a Fauze o seu mais novo plano infalível para acabar com a felicidade de Jamil (Renato Góes) e Laila. Fairouz entrega a Jamil um pacote repleto de cartas de sua mãe. Hussein (Bruno Cabrerizo), que não é bobo nem nada e nem dorme no ponto, pede Helena (Carol Castro) em casamento. Até que enfim uma notícia boa!

Fauze conta a Dalila que Mágida foi encontrada. Samir pede a mão de Missade em casamento, e ela pede demissão da pizzaria. Após tantos saltos no tempo, ‘Órfãos da Terra’ chegou às festividades de ano novo e está todo mundo planejando como curtir o reveillon. Fauze comunica a Dalila que Mágida chegou.

Quarta-feira, 28 de agosto – Camila quer voltar ao Brasil

Dalila está empolgada com seu enésimo plano de separar Laila e Jamil.

Valéria (Bia Arantes) faz umas revelações íntimas para sua ~amiga~ Camila (Anaju Dorigon). Fauze tenta convencer Dalila a desistir dessa vingança sem sentido que ninguém aguenta mais. Mágida é levada para a casa de Dalila e ela começa a envenenar a coitada contra Jamil. Camila decide voltar ao Brasil, e Valéria aceita acompanhá-la. Mágida vai até o instituto e Salma (Letícia Carnaval) se anima ao ver a mãe.

Quinta-feira, 29 de agosto – Jamil tenta ajudar Mágida

Norberto desabafa. Dalila pede para que Fauze não se afaste dela, ao contrário de todas as outras pessoas com quem ela agiu de forma muito grosseira nos últimos meses de novela. Helena fica sabendo que Hussein precisa voltar para a Espanha. Mágida não quer que sua filha tenha contato com Aline, e Jamil se oferece para ajudar na conversa.

Enquanto isso, Dalila está só comemorando seu plano dando certo. Mágida trata Jamil mal e o xinga na frente de Laila. Ah, então esse é o plano de Dalila…

Sexta-feira, 30 de agosto – Jamil denuncia Dalila

Jamil tenta se defender das acusações feitas por Mágida, mas Laila não acredita. Cibele (Guilhermina Libanio) se surpreende com a acusação de Mágida. Após falar muito mal de Jamil, Mágida reencontra Dalila e conta que executou sua parte do plano. Acima de qualquer suspeita, Dalila se reaproxima de Jamil. Hussein se despede de Helena. Jamil pede para Fauze contar qual é o mais novo plano doido de Dalila. Helena corre para alcançar Hussein no aeroporto, mas não consegue. Ao chegar em casa, ela encontra Hussein lá e os dois têm uma tórrida noite de amor.

Jamil denuncia Dalila (de novo) para Almeidinha (Danton Mello).

Sábado, 31 de agosto – Laila é alvo de tiro

Almeidinha consegue prender uma cúmpice de Dalila. Fauze está com o pé atrás e pensa em denunciar Dalila. Hamída é interrogada por Almeidinha e confessa que Dalila estava envolvida no sequestro de Salma. Ao ver que seu plano deu errado (de novo), Dalila foge da polícia.

Almeidinha interroga Mágida e Fairouz. Hussein e Helena procuram o padre. Do nada, Dalila invade o instituto e atira em Laila.