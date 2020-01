Dalila chega ao Brasil e adota novo nome em ‘Órfãos da Terra’

Com a morte de Aziz (Herson Capri), ‘Órfãos da Terra‘ precisava de uma grande vilã para levantar a história. Com isso, Dalila (Alice Wegmann) ocupará a novela com seu plano de vingança contra Laila (Julia Dalavia), Jamil (Renato Góes)… e toda a família síria no Brasil. Pois é, não é pouca gente não.

O primeiro que será punido pela vingadora árabe é Miguel (Paulo Betti). O patriarca é viciado em jogo, então Dalila usará a influência de Paul (Carmo Dalla Vecchia) para atrair Miguel a um cassino. Suas saídas noturnas passarão a atrair a atenção de todos.

Segunda-feira, 20 de maio – Miguel cai no plano de Dalila

Camila (Anaju Dorigon) convida seu pai Miguel, que é viciado em jogatina, para ir à inauguração da casa de jogos. Dalila tem certeza que esse seu plano dará certo. Elias (Marcos Ricca) promete a Laila que se afastará de Helena (Carol Castro). Miguel vai à inauguração do cassino porque… né.

A relação de Valéria (Bia Arantes) e Bruno (Rodrigo Simas) continua cheia de desconfianças. Miguel mente para Rania (Eliane Giardini) sobre onde estava. Dalila finalmente chega ao Brasil.

Terça-feira, 21 de maio – Dalila vê Jamil e Laila

Assim que chefa ao Brasil, Dalila já se encontra com Paul para pensar em novas maldades para cometer nessa novela.

Rania desconfia de Miguel. Camila percebe que Dalila saiu do quarto de Paul, e passa a seguir a vilã. Dalila, que agora finge se chamar Basma, conversa com Camila. Logo depois, Dalila fica cara a cara com Jamil e Laila.

Quarta-feira, 22 de maio – Dalila gera desconfianças

Laila acha meio estranho como Jamil observa Dalila. Helena confessa que lutará pelo amor de Elias. Como parte de seu plano, Dalila se oferece para ajudar no Centro de Refugiados. Jamil, que não percebeu se tratar da filha de Aziz, conta para Laila suas desconfianças de Dalila.

Bruno consola Marie (Eli Ferreira) e Laila fica incomodada com isso. Helena vai atrás de Elias. Dalila finge ficar revoltada ao ouvir Jamil pedindo que o padre fique de olho nela.

Quinta-feira, 23 de maio – Miguel está viciado em jogo

Jamil se explica para Dalila. Rania segue desconfiada de Miguel, mas proíbe suas filhas de falarem para ele que está desconfiada.

Jamil fala sobre Aziz, e isso faz Dalila chorar. Camila vê Jamil junto de Dalila. Bruno coloca Norberto (Guilherme Fontes) contra a parede. Laila fica muito incomodada com a proximidade entre Jamil e Dalila. Miguel espera Rania dormir para sair de casa. Dalila promete ajudar a mãe de Laila a abrir uma tenda de comida árabe.

Sexta-feira, 24 de maio – Rania se emociona ao ver Dalila

Cibele (Guilhermina Libano) conhece Dalila e desconfia dela na hora. Ao ver Dalila, Rania se lembra de Soraia (Letícia Sabatella) e se emociona. Aproveitando que já estava por lá, Dalila conhece Raduan, o filho de Laila.

Rania procura por fotos de Soraia e comenta como Dalila é parecida com ela, sem nem saber que a moça é filha de sua irmã. Dalila mostra para Paul o quanto odeia Laila. Praticamente um pequeno Godzilla, mas trocando prédios de papelão por sua adversária síria.

Sábado, 25 de maio – Dalila é homenageada

Dalila reafirma seu plano de separar Laila de Jamil. Miguel e Rania correm para o apartamento de Almeidinha (Danton Mello) para ajudar Zuleika (Emanuelle Araújo). Bruno fica com pé atrás de beijar Marie. Camila fica preocupada ao ver seu pai viciado em jogo. Dalila doa uma quantia enorme para o Centro de Refugiados. Paul consegue a autorização para a tenda de comida árabe. Laila organiza um evento para homenagear Dalila. Parabéns pela inteligência, heim?