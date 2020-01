Dalila “ataca” Jamil e lhe rouba um beijo em ‘Órfãos da Terra’

Dalila (Alice Wegmann) está louca para se vingar de Laila (Julia Dalavia) em ‘Órfãos da Terra‘, mesmo ela tendo 0% a ver com a morte de seu pai. E, também por motivos de pura vilanice, Dalila tentará roubar um dos bens mais preciosos de sua adversária: o amor de Jamil (Renato Góes). Pois é, você acredita?

Nos próximos capítulos da novela, Dalila começará a dar em cima de Jamil descaradamente. Primeiro vai roubar um beijo do imigrante, e depois ainda se enfiará dentro do carro do amado para conseguir um pouco mais de carinho. Neste caso, no entanto, Laila verá tudo de longe. Será que vem barraco aí? Vamos descobrir lendo o resumão da semana:

Segunda-feira, 17 de junho – Paul rompe com Camila

Furiosa, Helena (Carol Castro) denuncia Elias (Marco Ricca) para Almeidinha (Danton Mello). Paul (Carmo Dalla Vechia) decide encerrar o noivado com Camila (Anaju Dorigon). Fauze (Kaysar Dadour) segue Santinha (Cristiane Amorim) até a casa de Rania (Eliane Giardini). Sem noivo, resta a Camila voltar para a casa de sua família. Dalila ordena que Paul se livre do carro. Camila, bem brava, coloca Paul contra a parede pra saber o que é que está rolando.

–

Terça-feira, 18 de junho – Dalila beija Jamil

Camila acaba sendo ameaçada pelo ex-noivo. Dalila é expulsa do quarto de Helena. Paul convida Miguel (Paulo Betti) para dar um passeiozinho no cassino, como quem não quer nada.

–

Cibele (Guilhermina Libanio) explica para Bruno (Rodrigo Simas) todas as suas desconfianças sobre Dalila. Numa cena que surpreendeu até a gente, Dalila beija Jamil. Miguel perde muito dinheiro no cassino, mas lhe oferecem um empréstimo.

Quarta-feira, 19 de junho – Jamil repreende Dalila

Miguel aceita o empréstimo. Jamil briga com Dalila pelo beijo roubado. Missade (Ana Cecíla Costa) abandona a casa e vai morar no Instituto. Miguel volta a jogar no cassino. Um mês depois, Miguel não tem condições de pagar o empréstimo. Dalila aparece para o casamento de Ali (Mouhamed Harfouch) e Sara (Verônica Debom). Miguel é agredido por não ter como pagar sua dívida.

–

Veja também



Quinta-feira, 20 de junho – Laila vê Jamil com Dalila

Laila fica meio enciumada com relação entre Dalila e Jamil. Miguel mente para a esposa sobre o que aconteceu com ele, e jura a Camila que não fez dívidas.

–

Valéria (Bia Arantes) fica triste ao ver que seu casamento tem poucos convidados. Helena percebe que Dalila pode ter sido a denunciante. A vilã invade o carro de Jamil, e Laila vê os dois juntinhos.

Sexta-feira, 21 de junho – Miguel se endivida

Laila e Jamil discutem. Paul demonstra novamente que sente certo ciúme de Dalila. Miguel implora para poder voltar ao cassino, e precisa se esconder da própria filha. Faruq descobre o nome do denunciante. Camila segue o pai. Miguel pega um empréstimo bem alto no banco.

–

Sábado, 22 de junho – Bruno está perto de descobrir a verdade de Dalila

Letícia (Paula Burlamaqui) descobre que o denunciante de Faruq não esteve no hospital. Camila vê Miguel junto de Robson. Miguel conta a Jamil que conseguiu o dinheiro para pagar suas dívidas com os “fornecedores”. Bruno começa a desconfiar que a tal da Basma, a identidade da vilã aqui no Brasil, tem alguma relação com Dalila Abdallah, a filha do sheik Aziz (Herson Capri).