Da alegria ao choro! As lágrimas de Bruna Marquezine: ‘Estou arrasada’

Na sexta-feira (4), Bruna deixa a Arena Castelão chorando, desesperada com a notícia de que Neymar estava fora da Copa

As lágrimas da atriz Bruna Marquezine, 18 anos, na saída do estádio Arena Castelão, em Fortaleza, resumiram a incredulidade e o desespero que se abateu nos milhões de brasileiros que assistiram com os nervos no limite à partida da seleção brasileira contra a Colômbia, na sexta-feira (4). A notícia que ela recebeu do Hospital São Carlos era a pior possível: o namorado estava fora da Copa do Mundo. O alívio de passar para as semifinais, depois de um placar de 2 a 1, não durou muito, tanto para ela quanto para os torcedores. “Estou arrasada”, disse Bruna, com os olhos marejados, a uma profissional que trabalha na produção da novela Em Família. “Dá muito dó vê-la assim”, contou a mesma funcionária da Globo à CONTIGO!. Aos 41 minutos do segundo tempo, após ser atingido por uma dura joelhada do colombiano Juan Camilo Zuñiga, 28, o jogador brasileiro de 22 anos caiu no chão e precisou ser retirado de campo em uma maca. Todos viram a incessante e incomum (para um jogador profissional) expressão de dor de Neymar da Silva Santos Júnior – incluindo Bruna, que assistia ao jogo de um camarote ao lado da irmã do craque, Rafaella Santos, 18, e do pai do namorado, Neymar Santos, 49. Algo sério tinha acontecido em campo. Ela se desesperou.

Apesar do sofrimento visível e da vontade de estar ao lado de Neymar naquele momento, Bruna preferiu não ir para o hospital, onde ele foi atendido na emergência para os exames preliminares, que detectaram uma fratura na terceira vértebra da região lombar. Neymar teve alta por volta das 21h30 e seguiu de ambulância para o aeroporto, onde se encontrou com a delegação, que seguiu para o Rio. No dia seguinte, o atleta foi levado de helicóptero para sua casa no Guarujá, litoral de São Paulo. Recepcionado por cerca de 500 fãs, o camisa 10 mais uma vez se emocionou ao ouvir seus seguidores cantarem o Hino Nacional. O tumulto causado pelo excesso de pessoas foi tão grande que a ambulância precisou da ajuda de seguranças para entrar na casa do jogador.

O momento em que Neymar permanece no chão, já gritando de dor, aos 41 minutos do segundo tempo, depois de ser atingido pelo jogador colombiano Zuñiga

Dias de dor

Já Bruna retornou ao Rio de Janeiro completamente devastada, acompanhando tudo pelo celular. Além de evitar exposição, a atriz tinha gravações no dia seguinte. Visivelmente abatida, ela chegou ao Projac com o rosto inchado, evidenciando o momento difícil. Depois de cumprir o roteiro de gravação, a atriz, que já estava com a mala pronta feita por sua mãe, Neide, 40, embarcou no sábado (5) em um helicóptero e seguiu para a casa do craque no Guarujá. Momentos antes do embarque, a atriz finalmente quebrou o silêncio e se manifestou em seu Instagram. Referindo-se ao momento como “nosso sofrimento”, Bruna incentivou o artilheiro e se declarou. “A ficha ainda não caiu! Mas eu não quero falar de sofrimento, nem da nossa dor, nem dessa injustiça toda! Quero só dizer que você é amado demais! E te lembrar que o Deus que nós servimos é milagroso e vai te curar de uma maneira inexplicável, que a palavra final é Dele, e não de médico nenhum! Não foi nada irreversível!”, postou. O momento de preocupação deixou evidente o companheirismo do casal. “O seu sonho vai ser realizado, não acabou! Foi só interrompido! Eu te amo, meu preto, e estou com você até o fim! Beijos, sua Bru”, finalizou. Liberada das gravações, Bruna passou parte do sábado e todo o domingo (6) ao lado de Neymar.

O pai do craque também usou sua rede social para falar do filho. “Chorei, sim, filho. E te peço perdão por não te proteger em todos os momentos e ser forte por você”, postou. A lesão e o afastamento do artilheiro do Mundial não afetou apenas a família e a namorada. Nas redes sociais, craques como Lionel Messi, 27, e diversos artistas brasileiros demonstraram solidariedade a Neymar.

O sonho nos pés dos companheiros

O fim de semana com o namorado, assistindo à TV, levantou o astral de Bruna. Mesmo com o bate e volta entre Rio de Janeiro e São Paulo, a atriz apareceu bem mais disposta para as gravações de Em Família na segunda-feira (7). “Ela está com a aparência bem mais tranquila. Até sorrindo”, disse uma integrante da equipe de produção da novela. Segundo informações de uma pessoa próxima a Neymar, apesar de o atleta estar cercado de cuidados, Bruna ficou incumbida de controlar os horários dos medicamentos do jogador: “Ela é muito companheira e, mesmo com a agenda corrida por causa da novela, fez questão de participar ativamente do tratamento dele. Ela é incansável!”

No sábado (5), já recuperado do susto e medicado, Neymar comentou, emocionado, sobre sua saída da Copa do Mundo em um vídeo publicado na página oficial da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), momentos antes de deixar a Granja Comary, na Região Serrana do Rio. A estrela da seleção brasileira falou da dor de ter o sonho interrompido e agradeceu às manifestações de carinho. “Rapaziada brasileira, jogadores, comissão técnica, torcedores: momento difícil, em que faltam palavras para dizer o que está se passando na minha cabeça e no meu coração. Só quero dizer que vou voltar o mais rápido possível. Quando menos esperarem! Queria agradecer todo o apoio, todo o carinho que tiveram por mim, pelas mensagens.”

