CV antigo de Meghan ressurge na internet e revela habilidades da duquesa

Meghan Markle hoje é a duquesa de Sussex, título que ganhou após se casar com o príncipe Harry, membro da família real mais influente do mundo. Antes disso, no entanto, ela era uma atriz dentre tantas batalhando por um lugar de destaque em Hollywood. É o que mostra um antigo currículo resgatado por fãs na internet.

O documento, postado no Facebook por um usuário não identificado, mostra os primeiros trabalhos de Meghan como atriz. Há até uma foto em que ela aparece com um vestido preto e um coque no cabelo. O CV revela a altura e o peso dela assim como a cor dos cabelos e dos olhos.

De acordo com o texto, Meghan é fluente em espanhol, tem proficiência em francês e sabe lutar kickboxing. Ela ainda dança sapateado, ballet, jazz e tem habilidades em teatro musical.

O currículo revela que, à época, ela tinha interpretado uma enfermeira chamada Jill em “General Hospital” e participou também do drama “Century City” da CBS. Ela tinha feito ainda uma ponta no filme “A Lot Like Love”, com participação de Ashton Kutcher. Seu principal papel em “Suits” ainda estava para acontecer.

