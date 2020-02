Cordel Encantado: Timóteo se intitula Rei e decide casar com Açucena à força

O vilão vai conseguir tomar o palácio e prender o Rei

Foto: Divulgação/Rede Globo

A invasão de Timóteo (Bruno Gagliasso) ao palácio do Rei Augusto (Carmo Dalla Vecchia) é um sucesso. Com a ajuda dos jagunços Zóio-Furado (Tuca Andrada) e Baldini (Emilio de Mello) o vilão prende o rei, o príncipe Felipe (Jayme Matarazzo), Petrus (Felipe Camargo) e Zenóbio (Guilherme Fontes) na delegacia.

Dora (Nathalia Dill) e Florinda (Emanuelle Araújo) conseguem fugir do palácio e chegam ao acampamento dos cangaceiros. Açucena (Bianca Bin) torce para que Jesuíno (Cauã Reymond) a salve, mas ele acaba trocando beijos com Dora. Carlota (Luana Martau) tenta ajudar a prima revelando a Timóteo que está esperando um filho dele. Revoltado, o coronelzinho a humilha.

Açucena ficará noiva de Timóteo contra a sua vontade

Foto: Divulgação/Rede Globo

Para se vingar, a duquesinha faz com que o canalha toque em um livro envenenado, ele passa mal e manda prender a moça na fazenda. Nesse meio-tempo Úrsula (Débora Bloch) faz Timóteo acreditar que pode se tornar rei no lugar de Augusto. Ainda sob o efeito do veneno, ele, completamente enlouquecido, avisa ao povo: será o novo monarca e prepara sua cerimônia de coroação e a festa de noivado com Açucena para se casar com ela na marra.