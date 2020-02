Cordel Encantado: Jesuíno e Herculano entram em guerra no cangaço

Jesuíno se recusa a entrar para o bando de Herculano, deixando o pai furioso!

Foto: Divulgação – Rede Globo

O clima entre Herculano (Domingos Montagner) e Jesuíno (Cauã Reymond) está cada vez mais tenso. O cangaceiro ameaça o filho para que ele aceite entrar para seu bando.

Diante de sua negativa, Herculano parte para o ataque e diz que o povo de Brogodó irá sofrer por causa disso. Quando Herculano descobre que Jesuíno é o chefe dos justiceiros, se enfurece ainda mais e captura Inácio (Maurício Destri) para atingir o filho.

Com ódio, Jesuíno ateia fogo na tenda de Herculano e salva Inácio. O cangaceiro do bem leva o garoto até o lar de Augusto (Carmo Dalla Vecchia) e é recebido com todas as honras.

Antônia é salva de Timóteo

Foto: Divulgação – Rede Globo

Quando Timóteo (Bruno Gagliasso) recebe uma intimação para comparecer à delegacia com Antônia ( Luiza Valdetaro), a jovem acha que o irmão, finalmente, receberá a punição que merece.

No caminho, Jesuíno intercepta o carro de Timóteo, resgata Antônia e a leva até Miguézim (Matheus Nachtergaele).