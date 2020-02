Cordel Encantado: conheça a próxima novela das 6 da Globo

Bruno Gagliasso também será o par romântico de Bianca Bin

Foto: Divulgação – Rede Globo

As gravações ainda não começaram, mas a equipe de Cordel Encantado, próxima novela das 6 da Globo, está a todo vapor. Na segunda-feira (24/01/2011), a emissora carioca apresentou a nova trama à imprensa.

O diretor de núcleo, Ricardo Waddington, e a diretora-geral, Amora Mautner, revelaram as novidades da trama escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes. “Essa será a primeira produção gravada em 24 quadros, que possui uma estética diferente da das novelas que estão no ar. É o mesmo recurso utilizado na série A Cura. Tem uma textura diferente e acho que será o diferencial para contar essa fábula. Nunca se utilizou uma técnica dessas numa produção industrial que é uma novela. É uma vitória!”, disse Waddington sobre o recurso típico do cinema.

Nathalia Dill e Jayme Matarazzo voltarão a trabalhar juntos em Cordel Encantado

Foto: Divulgação – Rede Globo

Cordel Encantado conta a história dos reis da fictícia Seráfia do Norte, Augusto (Carmo Dalla Vecchia) e Cristina (Alinne Moraes). O casal viaja com a filha, Aurora, ainda bebê, para o Brasil em busca de um tesouro escondido pelo fundador de seu reino. Na aventura, a rainha e sua filha sofrem uma emboscada arquitetada pela maquiavélica duquesa Úrsula de Bragança (Débora Bloch), que deseja o trono.

Antes de morrer, a rainha salva Aurora e a entrega para ser criada por um casal de lavradores, que a batizam de Açucena (Bianca Bin). Outro ponto dessa trama é o cangaceiro Herculano (Domingos Montagner), que, preocupado com a segurança de seu filho, Jesuíno (Cauã Reymond), e de sua mulher, Benvinda (Cláudia Ohana), os deixa em uma fazenda até que o rapaz possa assumir seu posto como líder do cangaço. E o destino irá unir Açucena e Jesuíno numa complicadíssima história de amor.



Luiz Fernando Guimarães será o omparsa da vilã interpretada por Débora Bloch

Foto: Divulgação – Rede Globo

A autora Duca Rachid está entusiasmada com a nova aposta. “Estamos com um ótimo ponto de partida. Temos um elenco maravilhoso, assim como a direção de arte e o figurino, que está deslumbrante. Isso anima muito. A gente está querendo contar essa história há mais de três anos, antes mesmo de Cama de Gato”, diz Duca, que enumera as semelhanças com a trama anterior: “Essa história tem o mesmo ritmo da outra novela. Acho que por ser escrita por duas autoras. Mas o universo dela é completamente diferente do de Cama de Gato. Nada é naturalista em Cordel Encantado. Não queremos recontar o período histórico. O tempo é só um referencial!”

Emanuelle Araújo e Guilherme Fontes também integram o elenco da trama

Foto: Divulgação – Rede Globo

Cordel Encantado estreia em abril. No elenco estão ainda Bruno Gagliasso, Nathalia Dill, Matheus Nachtergaele, Andreia Horta, Isabelle Drumond, Jayme Matarazzo, Reginaldo Faria e Luiz Fernando Guimarães, que estava longe das novelas desde Uga Uga (2000).