Cordel Encantado: Açucena rompe com Jesuíno e sofre um acidente

Açucena decide ir para um convento

Num impulso, Dora (Nathalia Dill) não se controla e beija Jesuíno (Cauã Reymond). Açucena (Bianca Bin) flagra a cena e foge do local morta de ciúme.

Ao chegar em casa, desesperada, a moça surpreende Virtuosa (Ana Cecília Costa) e Euzébio (Enrique Diaz) ao comunicar que está indo para o convento. Sem saída, eles acatam a decisão da filha.

Timóteo se aproveita da briga para tentar se aproximar de Açucena

Enquanto isso, Jesuíno tenta descobrir o paradeiro da amada e fica arrasado ao receber de volta seu anel de noivado. Timóteo (Bruno Gagliasso), claro, se aproveita da situação.

O vilão descobre o paradeiro de Açucena antes de Jesuíno e tenta tirá-la de lá. Mas, ao fugir do convento, Açucena cai do cavalo e bate com a cabeça numa pedra.