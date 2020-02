Condenado! Pedro é preso e passa quatro anos na cadeia

Pedro vai parar atrás das grades por causa do acidente que matou Luciana

Foto: Divulgação – Rede Globo

O estado de saúde de Pedro (Eriberto Leão) melhora e ele troca a cadeira de rodas pelas muletas. Mas o ex-piloto não tem nem tempo para curtir. Ele é julgado e condenado pela morte de Luciana (Fernanda Machado).

Não adianta Pedro explicar ao juiz que só não fez o teste de combustível porque Werner (Zé Victor Castiel) o pressionou a levantar voo rapidamente, impedindo-o de realizar sua tarefa.

Pedro conta com várias testemunhas a seu favor – Zeca (André Barros), Raul (Antonio Fagundes), Léo (Gabriel Braga Nunes) e até Rita (Juliana Terra), secretária de Werner. E esta é categórica: “Pedro não teve culpa desse erro”. Mesmo assim, o juiz entende que o ex-piloto é, sim, o responsável pela troca de combustível, que resultou na queda do avião, no acidente em que Luciana morreu.



Eunice comemora a prisão de Pedro

Foto: Divulgação – Rede Globo

“Condeno o acusado a quatro anos de detenção pelo crime de homicídio culposo. Pelo crime de perigo comum, condeno o acusado a nove meses de detenção”, declara o juiz ao fim do julgamento.

Do tribunal, Pedro é levado para a Casa de Custódia. Enquanto Wanda (Natália do Vale), Raul e Marina (Paola Oliveira) se lamentam pelo triste desfecho, Neném (Ana Lúcia Torre) trata de fazer fofoca. Ela telefona para Eunice (Deborah Evelyn) e conta que Pedro levou a pior. “Que maravilha, tia Neném! É bem-feito para eles!”, comemora a megera, emendando em seguida: “Por mim, ele pegava perpétua! Mas quatro anos é melhor que nada!” E a via-crúcis do piloto está apenas começando!