Como Príncipe George está comemorando seu aniversário de 5 anos

Para comemorar o aniversário de Príncipe George, além da homenagem feita pela casa da moeda britânica e da foto que celebra seus 5 anos, há também rumores de que a Família Real esteja festejando o novo ano do pequeno junto com as férias de verão.

A família sempre tende a manter os aniversários de seus filhos privados, mas, segundo o Sunday Express, Kate Middleton, William e seus três filhos podem estar aproveitando suas primeiras férias de verão desde que Louis nasceu, na ilha de Mustique, no Caribe.

Mustique tem cerca de 100 moradias de luxo e áreas em que não são permitidos sobrevoos, o que é perfeito para os Cambridges. Assim, eles podem desfrutar alguma privacidade, enquanto celebram o quinto aniversário de George. Pode ser, inclusive, que estejam acompanhando os Middletons em suas férias anuais no Caribe.

Ainda segundo o jornal britânico, acredita-se que os tios de George, Megham Markle e Príncipe Harry, não estejam junto da família.

Existem ainda mais rumores sobre uma festa planejada para quando voltarem de férias, assim o príncipe de 5 anos pode comemorar seu aniversário com amigos e outros familiares.

