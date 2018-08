Como Meghan está comemorando seu aniversário

The Duke and Duchess of Sussex arrived for the Surrey wedding of Charlie van Straubenzee and Daisy Jenks. — Meghan wearing Phillip treacy hat, aquazzura heels. وصل دوق و دوقة ساسيكس لحضور حفل زفاف تشارلي فان ستراوزنزي وديزي جنكس. — ميغان مرتديه قبعة من فيليب تريسي،وكعب من اكوزار. . #meghanmarkle ,#ميغان_ماركل #princeharry ,#الامير_هاري #royalfamily ,#royal

A post shared by Lady (@senuritau) on Aug 4, 2018 at 7:39am PDT