Como e onde assistir à abertura da Copa do Mundo Feminina na TV e online

Começou! Nesta sexta-feira (7) inicia-se a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019. A edição deste ano acontecerá na França e vai reunir 24 nações – dentre elas, o Brasil – disputando rodadas até o tão cobiçado prêmio. E o mais legal: esse ano será marcado pela transmissão dos jogos na TV aberta, algo inédito no Brasil!

Tá a fim de acompanhar os jogos e torcer muito pelas garotas? Nós te contamos como assistir à transmissão da abertura da Copa pela TV e pela internet, que será prosseguida da primeira partida do torneio, França x Coreia do Sul, às 15h45, no horário de Brasília.

Como assistir na TV

Quem for assistir pela TV, deve ficar de olho em alguns canais que farão a cobertura completa ou parcial do evento. Quanto à abertura da Copa Feminina, a Band é a única emissora da TV aberta que fará essa transmissão. Depois disso, tanto a Band quanto a Globo irão veicular todos os jogos do Brasil.

SporTV e Band Sports são os canais pagos que vão fazer cobertura completa do evento, transmitindo todas as partidas.

Como assistir online

Se você quiser acompanhar pela internet, existem algumas opções. A Globoesporte.com vai passar o início do evento, depois apenas os jogos do Brasil. E é claro, você pode acompanhar as transmissões simultâneas no Twitter também. A rede social é um ótimo local para prestigiar esse tipo de cobertura.