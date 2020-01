Cleo Pires rebate comentários maldosos de quem está chamando ela de gorda

Na última quarta-feira (3), São Paulo foi palco da segunda edição do MTV MIAW (Millennial Awards). A premiação foi feita para celebrar a cultura pop da chamada geração millennial, formada por aqueles que nasceram depois de 1980 até 2000. E o que era para ser apenas mais um evento de looks chamativos e shows dos famosos, acabou indo para outro caminho com uma situação maldosa. Cleo Pires foi alvo de comentários cruéis sobre parecer gorda na roupa escolhida para a ocasião. Só que a atriz não ficou quieta e fez um texto importante sobre o assunto no Instagram.

Com uma sequência de cinco prints do que parece ser o bloco de notas do celular, Cleo explicou que estar no meio artístico tem sido sinônimo de muita imposição estética. “Enquanto você me assistia esperando que eu correspondesse a sua expectativa sobre a minha magreza, eu estive pressionada a me manter no padrão estético sufocante que esperavam de mim. São muitas marcas e muitos abismos”, desabafou a atriz logo na primeira parte do texto.

Sem papas na língua, Cleo também deixou claro que aquela mensagem não era sobre ela não ter passado por procedimentos estéticos, mas sobre como as pessoas sempre usam isso como um argumento maldoso para as mudanças naturais dela – como ganhar ou perder peso. “Parece que usam justamente minha fraqueza contra mim. Quando eu engordo, dizem “o que ela fez no rosto? Está ficando deformada”. Quando emagreço, dizem que eu fiz bichectomia, ou que estou ficando irreconhecível. Todo dia aparece alguém falando de algo que eu não fiz”.

Com os constantes comentários sobre a sua aparência, a atriz revelou que decidiu romper o silêncio dessa vez, pois provavelmente outras mulheres também já desenvolveram transtornos alimentares e emocionais por causa desse “padrão irresponsável, inalcançável e cruel” da sociedade.

Mesmo sem especificar quais distúrbios desenvolveu, Cleo usou a última imagem publicada para deixar um recado cheio de compaixão para quem vive o mesmo que ela. “Está tudo bem. Tudo bem engordar, tudo bem emagrecer, tudo bem! Siga seus sonhos e peça por coragem. Não vamos deixar isso nos abalar, por mais inconveniente e patética que isso seja”.

Confira o post completo: