Cleo Pires estonteante na PLAYBOY de agosto

Aperitivo do ensaio: Cleo Pires aparece linda e sexy nas fotos divulgadas pela revista

Foto: PLAYBOY/Divulgação

A PLAYBOY divulgou novas fotos do aguardado ensaio nu de Cleo Pires. As fotos estarão na edição de aniversário de 35 anos da revista. Em uma das imagens, Cleo exibe no quadril a frase “Live and let Die” (viva e deixe morrer). É apenas uma das sete tatuagens que a atriz possui no corpo e que serão mostradas no ensaio.

A musa, que afirmou ter se sentido bastante à vontade nua, fez um pedido especial para a PLAYBOY: não quer que suas fotos sejam retocadas no Photoshop.

“A única coisa que falei era que eu não queria que meu corpo parecesse um corpo que não é meu. Não queria, por exemplo, que tirassem minhas celulites”, disse Cleo em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

“Quem mandou ter uma irmã gostosa!”, brinca Fiuk

Além de deixar o público ansioso, a decisão da atriz de estrelar a edição de aniversário da PLAYBOY em agosto, provocou reações variadas em seus parentes. Enquanto Fábio Jr. mantém enciumado silêncio sobre a decisão da filha, a mãe Glória Pires, considera a opção “natural”. Já o irmão, Fiuk, se diverte com a história toda. Confira:

“Vai ser duro agüentar os amigos me enchendo o saco. Ninguém mandou ter uma irmã gostosa!” Fiuk, à coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

“Cleo posar nua, para mim, não é um bicho de sete cabeças. Quero que ela seja feliz. Já fui convidada a posar, mas não tem nada a ver comigo. É como comer carne: algo muito pessoal.” Gloria Pires, à revista IstoÉ Gente.



Pai ciumento – a ponto de evitar assistir cenas de amor da filha nas novelas -, Fábio Jr. tem evitado se manifestar sobre o assunto. Por que será, né?

A edição da PLAYBOY com Cleo na capa será lançada no dia 9 de agosto, em uma mega festa para 800 convidados na Hípica do Rio.