Claudia Raia passa mal e gravações da atriz em “Verão 90” são adiadas

Claudia Raia passou mal durante as gravações de Verão 90 e as cenas da atriz precisaram ser adiadas. Segundo informações do jornal O Dia, a artista teve uma pequena oscilação de pressão e, devido ao mal estar, foi medicada e liberada de suas funções.

Por esse motivo, as gravações das cenas de Lidiane, personagem que interpreta no folhetim, foram canceladas na última quarta-feira (17). Além disso, o roteiro foi adaptado para subtrair a participação de Lidiane na gravação.

Na quinta-feira (18), Claudia também não gravou, porém não estava previsto cenas de sua personagem no roteiro. Ainda não se sabe quando a atriz deve retomar as atividades.

Leia mais; Charlize Theron explica por que apoia filho a usar saias e vestidos