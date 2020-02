Claudia Raia e Edson Celulari: O que há por trás da separação?

O fim do casamento de Edson Celulari e Claudia Raia chocou o Brasil

Foto: Thiago Bernardes

Na segunda, 26 de julho, uma notícia deixou muita gente de queixo caído. Por meio de um comunicado oficial, Claudia Raia e Edson Celulari anunciaram que o casamento de 17 anos havia terminado.

Os artistas, que formavam até aqui um dos casais mais sólidos e queridos do meio artístico, optaram por não dar maiores esclarecimentos sobre o fim de sua história de amor. Os pais dos pequenos Enzo, de 13 anos, e Sofia, de 7, declararam somente:

“Foram quase duas décadas de uma união feliz, com os altos e baixos de qualquer relação entre marido e mulher, que termina agora deixando como fruto a amizade, o respeito e a admiração mútua, além de um casal de filhos lindos e amorosos que nos ligará para sempre através de um amor profundo. Ao longo de nossas carreiras, sempre contamos com o carinho e o respeito da imprensa na observação dos limites que separam a nossa vida pública da privada. Esperamos continuar a merecê-los neste momento especial de recolhimento. Edson e Claudia”

Sem aviso prévio

O espanto geral deu-se também porque Claudia e Edson em momento algum deram pistas de que uma crise se abatia sobre a união. Muito pelo contrário. Na festa de lançamento da novela Ti-ti-ti, dia 17 de julho, em São Paulo, a atriz surgiu deslumbrante e parecia bastante feliz.

A estrela, que interpreta a perua amalucada Jaqueline na trama global das 7, esbanjava alegria. Dias antes, na apresentação do elenco da novela à imprensa, Claudia, cheia de bom humor, arriscou uma brincadeira que, para alguns mais maldosos, foi um indício de que o casamento dela já não ia tão bem assim…

“Fiz par romântico com o Alexandre (Borges) seis vezes. Ele é praticamente meu par fixo na Globo e só falta selarmos isso em contrato. Trabalhamos juntos desde a série Engraçadinha, quando eu tinha 27 anos. Acho que tenho mais intimidade com ele do que com o Edson. Uma loucura! São anos de parceria! Eu chego perto dele e já dá certo. Temos uma energia que funciona maravilhosamente bem”, disse Claudia rindo muito e também brincando sobre o fato de estar atuando outra vez com Murilo Benício. “Ele é meu novo amor desde A Favorita!”, falou, divertindo-se.

Nos últimos meses, a estrela também só fez elogiar o então esposo. A uma revista semanal ela chegou a declarar que não saberia como seria sua vida sem Edson. E quando perguntada sobre músicas que marcaram sua vida, ela não pensou duas vezes para responder: “Uma delas é La Barca, com Luiz Miguel. Foi o tema de nossos personagens em Deus Nos Acuda (1992), quando começamos a namorar”, falou a musa, que por várias vezes durante estes 17 anos fez questão de dizer que Edson era sua alma gêmea.

Claudia, em cena de Ti-ti-ti, com Alexandre Borges, e Edson e a colega Cleo Pires na apresentação da novela Araguaia

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Enquanto isso…

Nas mesmas semanas em que Claudia se preparava para dar vida a mais uma personagem marcante, o então marido gravava as cenas iniciais de Araguaia, a substituta de Escrito Nas Estrelas.

Mais um motivo para os fofoqueiros de plantão ferverem os bastidores deste inesperado rompimento. Araguaia tem a estonteante Cleo Pires como protagonista. E ela, Edson e boa parte do elenco e produção viajaram durante quase um mês pelo centro-oeste brasileiro a fim de registrar cenas para a novela. Cleo e Edson gravaram, por exemplo, na cidade goiana de Pirenópolis. Júlia Lemmertz, mulher de Alexandre Borges também estava gravando a trama por lá e no Mato Grosso. Tanto que, a exemplo de Celulari, não pode acompanhar o marido no lançamento de Ti-ti-ti.

Esta, aliás, será a segunda vez que Celulari e Cleo Pires atuarão juntos. Em América (2005) eles protagonizaram um escandaloso e bem-sucedido par romântico. Na história de Gloria Perez, o ator era Glauco, um empresário experiente e que se apaixonava pela ninfeta Lurdinha, vivida por Cleo. A garota era a melhor amiga da filha de Glauco e o chamava, maliciosamente, de “tio”.

A química entre os dois deu muito certo. Tanto que o personagem de Edson deixou um casamento de décadas para redescobrir o amor nos braços da jovem. Mas isso já era previsto em sinopse. Nos bastidores da novela, surgiram comentários também repletos de maldade dando conta que Celulari e Cleo estariam balançadinhos um pelo outro. Na ocasião, os dois e Claudia Raia riram muito da boataria.

A versão oficial

Respeitando a decisão de seus clientes, a assessoria de imprensa de Claudia e Edson não quis dar mais detalhes sobre o ponto final no casamento.

“Eles apenas nos avisaram da separação e pediram para enviarmos o comunicado oficial. Acharam que a imprensa merecia essa atenção, já que os jornalistas sempre foram muito carinhosos com eles. Por enquanto, é a única declaração que consideram pertinente passar.”

Os assessores asseguraram que o matrimônio terminou por desgaste natural e não pela existência de outros relacionamentos na vida de ambos. “Isso é um absurdo”, comentou, rindo, o assessor. Mas mediante ao argumento de que muitas uniões se desfazem pelo envolvimento dos parceiros com outras pessoas, a assessoria foi taxativa. “Não é o caso e, no momento, é a única coisa que vão falar.”

Na semana passada, após gravar sua participação especial em Araguaia – seu personagem morre nos primeiros capítulos – Edson viajou com os filhos. De acordo com Elvira Celulari, irmã do ator, as crianças assimilaram bem a separação e, claro, torcem apenas para que os pais sejam felizes. É o que todos esperam, né?