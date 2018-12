Claudia Raia acabou de se casar; veja o vestido que ela usou

Claudia Raia se casou com Jarbas Homem de Mello na tarde deste sábado (8). A atriz e bailarina escolheu um vestido azul serenity com detalhes especiais. Assinado pela estilista Lethicia Bronstein, o look é composto por uma saia longa e a parte cima tem um tule drapeado a mão com mangas transparentes. Claudia usou ainda sapatos da grife italiana Miu Miu.

A cerimônia contou também com damas de honra famosas: Mariana Ximenes, Paolla Oliveira, Marcella Rica e Fernanda Souza. Elas vestiram um longo rosa com uma fenda ousada na perna.

Abaixo, veja imagens do casamento de Claudia Raia. O que achou?

