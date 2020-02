Claudia Leitte: “Tudo ficou melhor depois que me tornei mãe”

Claudia e Davi: “Me tornei uma leoa

disposta a tudo para proteger minha cria”

Foto: Divulgação

Planejar não é com Claudia Leitte. Se imagina algo, ela vai lá e faz. Movida pela inquietação, enquanto viaja com sua turnê Sette, a cantora de 28 anos prepara o próximo CD, roda um documentário sobre o seu cotidiano e organiza o Carnaval, o seu momento de brilhar como uma rainha. Em 2010, aliás, ela subirá no trio elétrico tendo o circo como tema. “Quero tudo alegre, colorido, fosforescente, como minha vida neste momento”, explica a musa.

Na intimidade, tudo também vai às mil maravilhas. O filho Davi, 7 meses, está engatinhando e viaja sempre com ela, que tem à disposição um jatinho particular. E o casamento com o empresário Márcio Pedreira, 29, segue pleno de companheirismo e carinho. Saiba muito mais sobre a vida da grande estrela do axé nesta gostosa entrevista exclusiva.

O show beneficente que fez em São Paulo no dia 14, no qual cantou blues e MPB, foi o maior tititi, né?

Pois é, cantei as coisas que gosto de ouvir: Etta James, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a cantora espanhola Bebe. Tudo com arranjos bem modernos. Viajei pela música num show mais intimista, próximo das pessoas, como o lugar pedia.

Já vi você cantando até Led Zeppelin… Isto indica alguma mudança na sua carreira?

Não, de jeito nenhum, foi só um desejo. Continuo mais axé do que nunca, sou cantora de música baiana. Mas estou sempre aberta a todo som que me provoca emoção.

Como é esse CD que você está preparando?

Diferente daquilo que já fiz… É o que mais se aproxima do que quero para minha carreira. Tem uma música que será o meu brado (grito) para o verão, uma composição minha com meus músicos Temisson e Robson Nonato, que além de dançante, alegre, é libertadora. Tô bradando!

O Davi viaja sempre com você nessa agitada turnê Sette?

Viaja, sim, pra todos os cantos aonde vou. Só não fica nos camarins, nem vai aos shows. Um dia ele irá!

O que a maternidade lhe trouxe de bom?

O joelho ralado (risos)! Davi está engatinhando e eu fico engatinhando junto com ele. Cuido de meu filho com muito amor e me sinto mais amadurecida e inspirada por causa dele. Além disso, me tornei uma leoa disposta a tudo para proteger minha cria.

Como ele está de saúde?

Cresceu, está forte, tem dois dentinhos e morde meus seios quando amamento. Eu e ele estamos nos adaptando a esta nova fase e pretendo continuar dando meu leite até que complete um ano. Davi balbucia umas sílabas, pá, mã, mas é só pra ele mesmo e pros anjos. Já come papinha de legumes e verduras, toma iogurte e suco.

Davi lhe deu um susto quando teve meningite aos 3 meses, não?

Foi o maior susto da minha vida. Tenho fé que nunca mais terei que passar por tamanha aflição. Não consigo ficar longe de Davi mais que dois dias.

O seu casamento se ressentiu com a chegada do seu filho (ela se casou em 7 de março de 2007)?

A ligação da mãe com o filho é muito direta e quando a criança chega é claro que algo fica de lado. Mas no casamento a convivência e a cumplicidade são fundamentais e eu tenho isso com meu marido. Sempre damos um jeitinho de namorar.

O sexo é melhor agora?

O sexo, e tudo mais, ficou melhor depois que me tornei mãe. Márcio sempre foi um cara maravilhoso comigo. E estamos bem um com o outro. Amo e sou amada, estou muito feliz!