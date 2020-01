Christiane Torloni em festa de Alto Astral: ‘Somos todos espiritualistas’

Espiritualista de carteirinha, Christiane Torloni acredita que todo brasileiro tem fé

Foto: Gabriela Gonçalves

Sempre ligada à espiritualidade, Christiane Torloni acredita que a estreia de Alto Astral está em sintonia com um de seus trabalhos mais marcantes: A Viagem (1994). “Não é uma coincidência estar passando A Viagem no canal Viva agora”, declarou a atriz, que crê no sucesso da novela que irá estrear. “Somos todos espiritualistas, é uma característica do povo brasileiro. As tramas que tratam disso com respeito geralmente viram blockbusters”, afirma.

Para a intérprete de Maria Inês, que fará um triângulo amoroso com Edson Celulari e Sílvia Pfeifer, a televisão tem a função social de consolar as pessoas. Ela explica: “Tem gente presa na cama, crianças doentes, e a televisão é um veículo que chega no coração de todos. Quando eu fiz A Viagem, percebi que esse papel foi um divisor de águas na minha carreira. Percebi que não era só um instrumento de entretenimento, mas também de consolo”. Vale lembrar que a atriz fez um par polêmico com Sílvia Pfeifer em Torre de Babel , de Sílvio de Abreu, em 1998.

Torloni ainda afirmou ser “toda vintage” devido ao look escolhido, montado a partir de roupas e acessórios comprados em viagens. A atriz também contou estar produzindo um filme sobre a Amazônia, que deve estrear no ano que vem.