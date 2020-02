Christián Chávez está chegando ao Brasil!

Christian fará shows em seis

capitais brasileiras

Foto: Divulgação

Os fãs brasileiros do RBD já podem começar a gritar! Após quase um ano da “Turnê do Adeus” da banda mexicana por nosso país, o cantor e ator Christián Chávez voltará para cá na próxima semana. A mil por hora com a produção do primeiro CD-solo, o ídolo que explodiu na novela “Rebelde” realizará shows em seis cidades brasileiras.

Com a agenda lotadíssima, o astro se apresentará para seus milhares de admiradores dia 25 em Curitiba (PR); 26 em Porto Alegre (RS); 27 em Brasília (DF); 28 em Recife (PE); 29 no Rio de Janeiro (RJ); 30 em Belo Horizonte (MG) e 1 de outubro em São Paulo (SP).

Em cada um desses lugares, os tietes terão duas oportunidades de ver Christián de perto: isso porque nessas ocasiões haverá um almoço beneficente para apenas 36 sortudas e sortudos, que vão desembolsar R$ 1 mil para ficar grudadinhos no galã. Na sequência, outras 532 pessoas poderão encontrar com o artista em uma sessão de autógrafos, seguida por um pocket show, no qual Christian cantará cinco músicas, sendo quatro sucessos do grupo RBD e uma inédita. O valor varia entre R$ 200 e R$ 250.

Após essa empreitada “rebelde”, Christián seguirá para a Itália, onde iniciará a produção do disco, que será lançado em março de 2010 pela EMI Music. Nas canções a serem gravadas pelo gatinho, muito ritmo pop com toques de eletrônico, estilo que ele adora. É isso aí, galera! Agora é só esperar o gato aterrissar por aqui!