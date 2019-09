Chris Flores irá substituir Mamma Bruschetta em Fofocalizando

A apresentadora Mamma Bruschetta se afastou do programa Fofocalizando, do SBT. O colunista Flávio Ricco, do portal UOL, divulgou a decisão da comentarista nesta quarta-feira (18).

De acordo com o jornalista, Mamma se afastou da atração por motivos saúde. Entretanto, a apresentadora segue com um contrato da emissora, o que possibilita seu retorno a qualquer momento.

Para substituir Mama, a direção da emissora escolheu Chris Flores – que também apresenta o Fábrica de Casamento – para compartilhar o comando do programa ao lado de Lívia Andrade, Leo Dias, Décio Piccinini e Leão Lobo.

