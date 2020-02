Chiclete com Banana participa pela primeira vez da festa do Bonfim

O grupo Chiclete com Banana fará sua estreia em O Bonfim de Todos os Santos no próximo dia 16

Foto: Tv Globo/Divulgação

Pela primeira vez, o Chiclete com Banana vai participar da festa O Bonfim de Todos os Santos, que acontece no próximo dia 16, data da lavagem do Bonfim, principal festa religiosa da Bahia e segunda maior manifestação popular do Brasil. A festa conta com um cortejo de 8 quilômetros em homenagem a Oxalá, divindade do candomblé associada ao Senhor do Bonfim.

Além do show do Chiclete, também haverá a apresentação da banda Psirico, sob o comando de Márcio Victor, 33, e da cantora Ju Moraes, 28. O evento acontece na Bahia Marina, em Salvador, a partir das 14h.

Esta é uma das últimas apresentações de Bell Marques junto com o conjunto. O cantor só permanece no comando da banda baiana até o carnaval. O responsável por ocupar o posto de vocalista será o cantor e guitarrista Rafa Chaves, da banda Via Circular.