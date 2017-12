É hoje!🥂Seis meses voaram…desde que a Tici aceitou meu pedido de casamento em 12 de Junho, Dia dos Namorados. Desde então, sonho com nosso casamento. E venho pondo em prática este sonho com todo meu amor, dedicação e verdade. Procurei amigos, colaboradores, profissionais que de fato entendessem o real valor de fazer um casamento para duas pessoas que crêem em Deus, que valorizam a família, a importância de cuidar e de ser cuidado. Somos um casal generoso e que vive a vida com alegria e humildade, amando quem está à nossa volta. Encontrei as pessoas certas, felizmente. Pois o Universo conspira para unir as boas almas. E neste momento tão especial Tici e eu estamos cercados de pessoas maravilhosas. É com esta energia positiva e este amor pleno que vamos nos casar. Agradeço aos meus pais pela educação exemplar que souberam me dar. Agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Tici por me preencher de amor e alegria. Agradeço a Rafinha por me fazer sentir o sabor delicioso de voltar a ser criança. Tudo que fiz até aqui foi com muita entrega: dando o melhor de mim. Ver as pessoas sorrindo e felizes neste momento especial é minha recompensa. Ver minha mulher vestida de noiva é minha realização. Muito obrigado a todos vocês que sempre torceram por nós! O Amor sempre vencerá para os que são honestos e verdadeiros nos seus propósitos.❤️ @ticipinheiro #02.12.2017

