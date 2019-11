Cauã Reymond fala sobre cena de sexo com Matheus Nachtergaele

Cauã Reymond abriu o jogo sobre as cenas quentes protagonizadas ao lado de Matheus Nachtergaele no filme Piedade, que foi lançado no último sábado (23), no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

O longa trata de um tema importante e polêmico – o impacto ambiental da construção de um porto –, mas o que chamou bastante a atenção do público foram as cenas de sexo entre os personagens de Cauã e Matheus.

“Matheus é um tubarão no filme. Ele tem pegada, em todos os aspectos… Ele tem pegada com todos os personagens”, afirmou o galã. Ao ser perguntado sobre o desejo em cena, Cauã respondeu: “Tesão não tem cara, não tem motivo. Às vezes, você tem tesão só pelo jeito que uma pessoa mexe a mão.”

Na trama, Matheus, que vive o advogado de uma petroleira e tenta convencer a comunidade da praia de Recife a vender seus terrenos, se envolve com o personagem de Cauã, que mora no local, com o objetivo de aumentar sua influência.

Segundo o jornal Extra, eles vivem dois momentos íntimos no filme. O primeiro é mais curto e mostra os dois com o rosto colado e respiração ofegante. Na mais longa, e principal, ambos aparecem nus em um ambiente escuro. Cauã beija as penas e as coxas de Matheus até chegar ao seu peito. Em seguida, os dois invertem a posição.

Cauã Reymond e Matheus Nachtergaele em cena quente do longa “Piedade”

Nachtergaele também comentou sobre as cenas à imprensa. “É preciso ter fé cênica, mas respeitar muito teu amigo de cena. Para saciar os desejos mais sórdidos, posso confirmar, efetivamente, que Cauã é um homem lindíssimo”, brincou o ator. “Mas o sexo, no filme, entra com o sentido de um sexo predatório, a serviço da história”, explica.

No ano passado, Matheus já havia falado sobre a relação com Cauã na gravação, em entrevista ao TV Fama, e revelou algo bem interessante: “A gente não usou tapa-sexo. Claro, não é um sexo explícito, mas a gente estava nu”, afirmou. “O Cauã estava bem brincalhão, um pouco para relaxar a tensão. Fizemos duas vezes, uma num quadro mais aberto, outra num quadro mais fechado”, finalizou.

