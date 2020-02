Carolina Ferraz ensina sobremesa especial para o Dia das Mães

Carolina Ferraz vai ter um Dia das Mães ainda mais especial! A atriz, que fez tratamento para engravidar deu à luz a sua segunda filha, Isabel, do casamento com o ator Marcelo Marins, na sexta-feira (08). Dias antes, ela, que também é mãe de Valentina, de 20 anos e apresenta um programa chamado Receitas da Carolina, no GNT, conversou com a redação de Tititi e nos ensinou a fazer uma sobremesa especial para o Dia das Mães: o bolo de chocolate que tem o nome de sua filha, Valentina.

Carolina adora cozinhar ouvindo música. Então, aumente o som e curta a seleção da musa para os momentos em que estiver pilotando seu fogão: https://play.spotify.com/user/canalgnt/playlist/3kH4xHWW7qexgi33K1ceTy. Embarque nessa viagem de sons e sabores.

Bolo de Chocolate da Valentina

Ingredientes

Para a calda

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

1 xíxara (chá) de cacau em pó

1 xícara (chá) de leite

Para o bolo

200 g de manteiga

5 ovos

6 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara (chá) de coco ralado

1 xícara (chá) de cacau em pó

1 colher de fermento em pó

Modo de preparo

Bolo

Bata todos os ingredientes, exceto o fermento, no liquidificador até ficarem bem homogêneos. Misture, então, o fermento sem bater. Unte com manteiga uma forma redonda e leve a massa para assar em forno preaquecido a 200 graus por 25 minutos. Cubra o bolo com a calda e sirva superquente com sorvete. Se você seguir à risca, o bolo deve ficar molinho por dentro, como um petit gâteau.

Calda

Leve tudo ao fogo baixo e mexa bastante, como se fosse fazer um brigadeiro molinho. Deixe ferver e derrame tudo sobre o bolo.