Carol Dantas posta primeira foto com filhos Davi Lucca e Valentin

Carol Dantas encantou seus seguidores nessa quarta-feira (18) ao publicar uma foto no Instagram ao lado dos filhos Davi Lucca, fruto de seu relacionamento com Neymar, e Valentin, que nasceu no último sábado (14).

Na foto, Carol aparece amamentando Valentin e ganhando um beijo de Davi, ainda enquanto estavam na maternidade. “14/09 o dia que eu descobri que meu amor por vocês só multiplica”, escreveu na legenda.

A foto rendeu muitos comentários encantados de seguidores e amigos de Carol. “A foto do ano”, disse uma. “Muito amor para dar”, escreveu outra.

Carol teve Valentin de parto natural e recebeu alta na segunda-feira (16). O bebê é fruto de seu relacionamento com Vinicius Martinez, com quem se casou em junho.

