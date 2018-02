Carnaval dos famosos: veja os looks de quem se jogou nos blocos

A mania dos bloquinhos de Carnaval se espalhou por ainda mais cidades brasileiras e já começou a animar os foliões de carteirinha. As celebridades, claro, não ficaram de fora e muitas aproveitaram o fim de semana para se jogar no glitter, nas cores e nos confetes. Confira os looks, makes e onde os famosos curtiram este pré-carnaval: