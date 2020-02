Carlinhos nega ser o pivô da separação de Mirella e Latino

Carlinhos Mendigo e Mirella Santos ficaram muito próximos durante “A Fazenda”

Foto: AgNews

“Só rindo mesmo! Eu nem encontro mais com a Mirella. Além disso, ela não faz o meu tipo… Ela é muito homem e eu gosto é de mulher!” Foi com essa afirmação engraçada que o humorista Carlinhos da Silva negou ser o pivô da suposta separação de Mirella Santos e Latino, divulgada na semana passada. A notícia pegou todos de surpresa. Segundo um jornal carioca, o motivo da crise do casal seria incompatibilidade de agendas e brigas constantes.

Mas ainda assim há quem garanta: a causa foi mesmo a aproximação entre Carlinhos e a loira durante o reality show “A Fazenda”, da Record. Por enquanto, Mirella e Latino não se pronunciaram sobre o possível rompimento. A assessora de imprensa Regina Lobato, que trabalha para ambos os artistas, foi enfática: “Eles não vão falar sobre isso. É algo pessoal, que só diz respeito aos dois”.

Seja como for, na quarta, 16 de setembro, enquanto a dançarina desfilava em Goiânia (GO) em um evento de moda, o cantor badalava soltinho em uma boate carioca, rodeado de mulheres. Se acabou ou não, o tempo dirá e a gente, claro, ficará de olho.