Carla Vilhena fala de Isís Valverde e irrita fãs da atriz

Carla Vilhena voltou a usar o twitter para comentar o que estava assistindo na TV e mais uma vez despertou a irritação de fãs. Literalmente um mês após pedir desculpas à Maju Coutinho por criticá-la nas redes sociais quanto ao tom do anúncio de morte do diretor Jorge Fernando, a ex-jornalista da Globo parece ter repetido o erro. Assistindo ao capítulo da novela Amor de Mãe, ao ver uma cena que a personagem da atriz Ísis Valverde se envolve com um homem casado, a jornalista escreveu “Isis Valverde destruindo mais casamentos“, seguido de vários emojis rindo. A frase era uma referência às fofocas de que Ísis teria estado de alguma forma envolvida no fim do casamento de Cauã Reymond e Grazi Massafera, em 2014.

Os fãs não perdoaram e acusaram Vilhena de falta de respeito. Ela apagou o tweet, mas como sempre na internet, alguém já tinha guardado o print como prova.

Na conta da jornalista ainda se encontram críticas aos intervalos e conteúdo da novela, onde reclama dos anúncios e tempo de intervalo.

