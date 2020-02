Caras & Bocas: Judith arma para interditar Léa

Judith e Léa

Foto: Rede Globo

Léa (Maria Zilda) se reconcilia com Cássio (Marco Pigossi) e Judith (Deborah Evelyn) fica inconformada. Mas tem uma ideia “brilhante”: provar em juízo que a mãe está louca e interditá-la. Galeno (Pedro Garcia Netto) aceita o caso e Edgar (Júlio Rocha) se encarrega de recolher as provas. Para azar de Léa, Cássio muda o visual da mulher, que passa a usar roupas extravagantes. Ponto para Judith, que a fotografa com uns trajes doidos. E, numa balada, Edgar a registra dançando como uma louca.