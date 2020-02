Caras & Bocas: Gabriel é preso!

Foto: Malvino Salvador como Gabriel

Divulgação TV Globo

Depois de despachar Edgar (Julio Rocha), Judith (Deborah Evelyn) quer seduzir Gabriel (Malvino Salvador). Como a vilã é chave de cadeia, o rapaz acaba atrás das grades.

Tudo começa quando Judith marca uma reunião com ele, fingindo que quer lançá- lo no mundo das artes. Só que o bonitão recebe uma cantada da megera e a despreza. Humilhada, a bruxa resolve se vingar. Paga a Jandir (Marcelo Barros) para colocar um quadro falsificado entre os do marido de Dafne (Flávia Alessandra). Gabriel acaba preso.

Muita gente duvida da honestidade do rapaz. E Jacques (Ary Fontoura) chega mesmo a terminar com Piedade (Bete Mendes), alegando que Gabriel é um falsário.