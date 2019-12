Cantor sertanejo Juliano Cezar morre durante show

O cantor sertanejo Juliano Cezar, de 54 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (31) durante um show em Uniflor, no norte do Paraná, depois de um infarto fulminante. O produtor do artista, Marco Vasconcelos, confirmou a informação.

Dde acordo com Vasconcelos, Juliano Cezar chegou a ser socorrido em um posto médico, onde recebeu massagens cardíacas e injeções de adrenalina, mas ele acabou não resistindo. Segundo o prefeito da cidade, Alan Rogério Petenazzi, não havia ambulâncias no show, pois ele acontecia perto de um hospital. O artista teria sido transportado em um veículo da PM.

Juliano Cezar teve uma carreira de 30 anos, durante os quais ganhou prêmios e foi indicado ao Grammy Latino para a categoria de Melhor Álbum Romântico. Alguns de seus sucessos incluem Rumo a Goiânia, Faz Ela Feliz e Cowboy Vagabundo.

