Camila Queiroz adota sobrenome do marido Klébber Toledo

A atriz Camila Queiroz mostrou que é uma romântica à moda antiga. Ao compartilhar a primeira foto oficial do casamento em sua conta no instagram, ela usou a legenda “Queiroz Toledo” e um coração, sugerindo que passa a usar o sobrenome do marido após se casar.

Camila Queiroz compartilha primeiro registro oficial de seu casamento. Camila Queiroz compartilha primeiro registro oficial de seu casamento.

Leia mais: Camila Queiroz e Klébber Toledo estão casados

A festa intimista que celebrou a união dos atores no civil foi ao ar livre e teve decoração simples. Com buquês espalhados pelo gramado do local e um lindo arco de flores adornando o altar, Camila usou um vestido branco com bordados florais na saia. Após a cerimônia, a atriz abandonou o salto e aproveitou a comemoração de chinelos.