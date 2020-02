Camila Morgado sabe fazer rir

Camila Morgado

Foto: Rafael França

A primeira ideia que fazia de Camila Morgado é que ela se leva muito a sério. Mas, logo no início da conversa com a atriz, de 34 anos, levo um susto. Ao contrário do que imaginava minha vã filosofia, Camila é de uma espontaneidade cativante. Também é divertida, prática e não faz rodeios. Não quis falar da vida afetiva simplesmente porque não há assunto: “Não tem novidade. Estou numa calmaria só. Ia dar sono se começasse a falar de romances (risos)”. No ar como a comentarista econômica Malu, de Viver a Vida, Camila diverte-se com o jogo de gato e rato de sua personagem e o safado Gustavo (Marcelo Airoldi), marido de Betina (Letícia Spiller), prima dela. Neste bate-papo, ela fala de superação, do desafio de fazer humor numa novela tão cheia de dramas e revela-se uma típica “mulherzinha”: sabe e gosta de cozinhar, é cuidadosíssima com o cabelo e a pele, e conta que sempre foi uma boa economista do lar.

Televisão costuma rotular o ator. Mas você fez papéis bem diferentes. Isso é sorte ou versatilidade?

Está vendo a sorte que dei (risos)? Tenho muita preocupação com isso e busco mostrar algo diferente em cada personagem que faço. Mas acho que foi obra do acaso mesmo. Nunca havia feito comédia na TV e Jayme (Monjardim, diretor) me deu essa comentarista econômica séria, mas com uma vida pessoal engraçadíssima. Como mexia com humor desde a peça Doce Deleite, veio a calhar.

Dá medo fazer rir na trama das 9?

Não, acho maravilhoso. Estava conversando com o Marcelo Airoldi, o Gustavo, sobre a grande responsabilidade que a gente tem. Malu é uma personagem muito difícil de fazer. Quando fiz a Miss May (de América, 2005), que era uma vilã, as pessoas me xingavam na rua. Agora, se divertem.

A novela fala de superação. Qual foi a sua maior superação até hoje?

É difícil eleger uma… No meu trabalho, várias vezes, achei que não fosse conseguir… Na peça Doce Deleite, Marília Pêra, que dirigiu, falou: “Você terá de cantar. E uma ópera”. Eu disse que não cantava nada. Ela respondeu: “Tem de tentar”. Fiquei desesperada. Imagina, com 32 anos ter que aprender a cantar? E eu não emitia nem um tom decente. E comecei a fazer aulas com ela. Marília, aliás, é ótima para você superar qualquer coisa (risos).

Mas conta: Malu vai ou não ter um caso com o marido da prima?

Não sei dizer. Até agora é um desejo que Gustavo sente por ela, que inspira nele essa fantasia sexual. Mas acho divertida essa perseguição de gato e rato.

Aulas de economês

Você já tinha algum interesse por jornalismo econômico?

Não. Era um assunto que eu não entendia absolutamente nada.

E, hoje, já está entendendo tudo do texto que fala na novela?

Entender o que seu personagem fala é fundamental para um ator. Não que agora eu saiba tudo, mas o tema não me dá tanta aflição como antes. Miriam Leitão, jornalista da área, me deu uma consultoria e me ajudou nisso. Eu dizia: “Miriam, não sei nada de economia”. E ela: “Não fala isso! Você não sabe o que faz com o seu dinheiro?” Eu: “Sei”. Então, ela disse: “Economia é assim: é o que você faz na sua casa. Economia começa na sua casa”.

Sabia administrar seu dinheiro?

Só percebi o quanto era boa agora. Também não é nenhuma fortuna que eu preciso administrar (risos), mas sempre fiz direito.

Duas preocupações: ser branca e magra demais

Você está tão magrinha…

Sou um palito. Desde pequena. Tenho que malhar para não perder peso. Acontece comigo o inverso das outras pessoas. Se não malhar, fico muito magra. Depois dos 30 anos, comecei a evitar comer algumas coisas. A gordura fica localizada em certos lugares terríveis, que não importa se você é gorda ou magra e elaestá lá “afrontando” (risos). Mas sempre comi verduras, legumes. Preciso de feijão, um bife…

Sua malhação é pesada?

Que é isso?! Não. Corro, na academia, meia hora. Às vezes, corro na Lagoa (Rodrigo de Freitas, no Rio) para ter um condicionamento melhor. Em seguida, malho. Fazia spinning, fiz um ano e meio de balé. Também já fiz pilates. Agora, ginástica e musculação. Um pouquinho de cada.

Você faz tratamento de pele?

Sou muito branquinha e o nosso país castiga a minha pele. Tenho de estar sempre com protetor. E sofro demais de flacidez de pele. O branquinho tem que tomar cuidado com tudo. Minha maquiagem é mais fina, principalmente, na área dos olhos. Minha dermatologista, Denise Barcelos, me dá uma supervisão maravilhosa. Vou nela de 15 em 15 dias. Ela faz muito ativamento de colágeno na minha pele.

E o que você faz para o cabelo?

Ter um bom xampu e um ótimo condicionador é fundamental. Meu cabelo cresce rápido, e tenho bastante. Estou cortando de dois em dois meses por causa da personagem. Normalmente, tenho preguiça de ir ao salão! Acho um saco ficar tanto tempo lá por causa do cabelo. Só gosto de fazer a unha, que é rápido. Tenho usado cores bem clarinhas…