Camaleões: Sebastião agride Pedro por causa de Valentina

Sebastião e Pedro vão brigar por Valentina

A semana está bem agitada em Camaleões. Primeiro Valentina (Belinda) e Sebastião (Alfonso Herrera) tentam arranjar um serviço para Pedro (José Luis Reséndez) no colégio onde trabalham. É quando surge uma vaga de professor de educação física no São Bartolomeu e o rapaz concorre a ela.

Com medo de não passar nos teste, Pedro pede ajuda a Sebastião. O Camaleão o orienta na hora dos estudos, mas o ladrãozinho não quer saber de aprender nada. Porém, no dia da prova, sem saber por que, Pedro é escolhido pela diretora Francisca (Edith González). Sebastião fica com a impressão de que o Amo ajudou na sua efetivação.

Entretanto, Pedro não toma jeito e começa a fazer pequenos furtos na escola. O malandro rouba o celular de Madalena (Marisol Santacruz) e nem se preocupa em esconder o aparelho. Quando a jovem pergunta se o telefone é realmente dele, Pedro mente dizendo que sim.

Mas a presença do namorado de Valentina deixa Sebastião irritado por causa do ciúme que sente da parceira. E quando o Amo ordena que o Camaleão avise o pilantra de que não irá admitir roubos e confusões em sua passagem pela escola, ambos se desentendem e saem no tapa.