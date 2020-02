Cama de Gato: Verônica descobre que Gustavo está vivo

Verônica vai descobrir que seu

marido não morreu

Foto: João Miguel Junior/ Rede Globo

Por causa de uma imprudência, Gustavo (Marcos Palmeira) volta a correr um sério risco, pois Verônica (Paola Oliveira) descobre que o marido está vivo. Tudo acontece quando ele insiste em ir ao lançamento do perfume de Rose (Camila Pitanga), não só pelo prazer de ver o sucesso da namorada e do irmão, Davi (Ângelo Antônio), mas também por ciúme de Alcino (Carmo Dalla Vecchia), que batiza a fragrância com o nome de L’ eau de Rose.

Pouco antes da festa, Gustavo procura Suzana (Marcella Valente) e Patrícia (Luana Martal). Mesmo não acreditando na inocência dele, as funcionárias prometem ajudá-lo só para dar uma força a Rose. Gustavo vai à recepção disfarçado e em companhia dos pais. Mesmo assim, é reconhecido por Heloísa (Emanuelle Araújo), que avisa a Verônica.

Preocupada, a megera aciona Roberto (Dudu Azevedo) para descobrir se o esposo está mesmo vivo. Mais uma vez, Gustavo é obrigado a sair da residência de sua amada para não ser encontrado. Ferdinando e Julieta, então, arrumam um emprego para o filho na casa de repouso. Rose vai visitar o ex-executivo com as crianças e o beija. Nisso, a campainha do asilo toca. Julieta atende a porta e fica em pânico ao dar de cara com Verônica, que está a um passo de reencontrar o ex.