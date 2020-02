Cama de Gato: Verônica dá o golpe da barriga

Verônica (Paola Oliveira)

Foto: Rede Globo

Definitivamente, Verônica (Paola Oliveira) não dorme no ponto. Bastou a megera constatar que Alcino (Carmo Dalla Vecchia) está apaixonadíssimo por Rose (Camila Pitanga) para a loira má mexer seus pauzinhos. Verônica liga para Roberto (Dudu Azevedo) e ordena que ele a encontre imediatamente num bar. Os comparsas armam um plano para dar um golpe definitivo no empresário e Roberto afirma que conseguirá um exame falso de gravidez para Verônica. Com uma dissimulada carinha de anjo, Verônica fala ao bonitão que está esperando um bebê e ele reage mal à notícia. Mari (Isabela Garcia) descobre sobre a suposta gravidez da víbora e fica furiosa por Alcino não ouvir seus conselhos. Sem saída, ele fala a respeito de sua doença com Verônica e a pede em casamento.