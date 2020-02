Cama de Gato: Sólon arruma uma falsa mãe

Sólon (Daniel Boaventura)

Foto: Rede Globo

Sólon (Daniel Boaventura) se vê na maior saia-justa. Taís (Heloísa Périssé) exige conhecer sua mãe e o dançarino pede a Fiasco (Wagner Molina) que lhe dê o telefone de uma senhora. Empolgadas com o encontro, Taís e Genoveva (Rosi Campos) preparam o lanche para, finalmente, conhecer a mãe de Sólon. O picareta fala com dona Zica* e explica o que ela deverá fazer para fingir que é sua mãe. Depois disso, ele a apresenta para a noiva, que fica encantada com a futura sogra. Até que… Bené (Marcello Novaes) invade a pensão e fala que a mulher não é a mãe do “argentino”. Mas a senhora tira um álbum de fotos da bolsa e deixa Taís e Genoveva animadas. E é bem paga por isso.

*A emissora não divulgou o nome da atriz