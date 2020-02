Cama de Gato: Gustavo vai morar com Rose

Gustavo será convidado para morar com Rose

De tanto observar Rose (Camila Pitanga), Gustavo (Marcos Palmeira) percebe que está apaixonado pela faxineira. E sempre aparece na frente da pensão com a intenção de admirá-la. Para se sustentar, o ex-empresário vai trabalhar com Domenico (Jorge Cerrutti) como catador de lixo. Isso deixa Rose preocupada, porém, a gata prefere não se meter mais para proteger sua família.

Passado um tempo, Tião (Ailton Graça) leva a Kombi da ex-mulher para o conserto. No entanto, no meio do caminho acaba trocando o veículo por uma casa. Feliz, o malandro volta para dar a notícia aos filhos e a Rose. Desconfiados, eles arrumam as coisas e partem com a mudança para o novo lar.

O local não é como desejavam, mas continuam por lá assim mesmo. Até que, numa ocasião, um homem aparece dizendo ser o dono da residência e despeja Rose e os filhos. Furiosa, ela pede ajuda a Gustavo para reaver seu automóvel. No outro dia, a dançarina retorna à pensão de dona Genoveva (Rosi Campos) após reaver sua Kombi. Mas não revela como conseguiu isso.

Certo dia, Alcino (Carmo Dalla Vecchia) escuta Taís (Heloísa Périssé) comentar que Rose está vendendo o carro para pagar dívidas. O empresário, então, solicita a Mari (Isabela Garcia) que compre o veículo por uma quantia superalta. Rose vende a perua e compra seu antigo lar. Num impulso, a gata ainda convida Gustavo para deixar as ruas e ir morar com ela.