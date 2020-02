Cama de Gato: Gustavo está prestes a ser desmascarado

A verdadeira identidade de Gustavo

será revelada

Foto: Alex Carvalho/ Rede Globo

Com ciúme do envolvimento entre Rose (Camila Pitanga) e Gustavo (Marcos Palmeira), Tarcísio (Heslander Vieira), filho da secretária, acaba contando a Tião (Ailton Graça) que o namorado da mãe é o empresário que todos pensavam estar morto. O pilantra, que já desconfiava da história, vai tirar satisfações com o rival e o reconhece.

Desempregado e pensando em ganhar uma grana, Tião procura Alcino (Carmo Dalla Vecchia) na Aromas. Só que o espertalhão dá de cara com Rose, que tenta convencê-lo da inocência do antigo patrão.

O malandro, então, faz chantagem: exige dinheiro em troca do seu silêncio. Além disso, à noite, Tião obriga Rose a dançar com ele e a pagar sua despesa no bar do Esplêndido da Glória. Mesmo indignada com a situação absurda, a morena tenta um empréstimo no banco para calar a boca do picareta, mas não consegue.

Sendo assim, no dia do casamento de Alcino com Verônica (Paola Oliveira), Tião parte para a igreja com o intuito de revelar a verdade a todos. Porém, no meio do caminho, resolve procurar o ricaço em sua mansão. Sabendo disso, Rose, com a ajuda de Taís (Heloísa Périssé) e Bené (Marcello Novaes), tenta impedir a entrada de Tião na casa. Atraído pela confusão, Alcino aparece e o safado diz que precisa falar com ele sobre um assunto muito sério.