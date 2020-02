Cama de Gato: Gustavo beija Rose

Gustavo e Rose

Foto: Rede Globo

Sem dinheiro para comer, Gustavo (Marcos Palmeira) aceita o convite de Domênico (Jorge Cerrutti), que o chama para trabalhar como catador de lixo. E Gustavo fica arrasado ao ver Alcino (Carmo Dalla Vecchia) dentro de um carro. Vendo a tristeza do amigo, que ficou sem nada, sofre acusação de assassinato e ainda foi dado como morto, Domênico o convence a ir ao baile para falar com a única pessoa em quem ele pode confiar: Rose (Camila Pitanga). O ex-empresário consegue uma roupa e fica ansioso para encontrar sua amada. Os dois dançam e Taís (Heloísa Périssé) avisa sobre a chegada de Alcino. Rose manda Gustavo se esconder e leva Alcino para a pista de dança. Assim que o ex-amigo vai embora, Gustavo faz uma cena de ciúme e os pombinhos se beijam com paixão.