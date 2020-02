Caio Castro, eleito gato do ano, fala sobre o título de galã

Caio Castro destacou-se em 2010 como Edgar, na novela Ti-ti-ti

Foto: Divulgação – Rede Globo

Lindo, simpático e talentoso, Caio Castro viu sua carreira decolar de vez em 2010. Após três temporadas em Malhação, o ator de 21 anos enfrentou sua primeira novela adulta como o fotógrafo Edgar, de Ti-Ti-Ti. Alçado ao posto de novo galã da Globo, Caio diz que não gosta de ser rotulado, mas ficou muito feliz em saber que foi eleito o Gato do Ano pelas leitoras do MdeMulher. Confira a entrevista:



Você foi eleito o Gato do Ano pelas leitoras do portal. O que você acha do título de galã?

Fico feliz com esse título, mas não me prendo a rótulos. Vou continuar me dedicando ao meu trabalho da mesma maneira para ser reconhecido como um bom ator. Quero ser desafiado e interpretar também outros tipos. Às leitoras do MdeMulher, obrigado por me acompanharem. Faço esse trabalho para vocês. Torçam pelo Edgar e fiquem ligadas que vem muita coisa por aí.