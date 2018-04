Caio Blat posta foto com mulher “domada” e causa polêmica em rede social

O ator Caio Blat, 37 anos, postou em seu perfil do Instagram uma foto na qual ele está ao lado de uma mulher com uma camiseta escrito “Bruta não, mal domada”, junto com um desenho que representa os contornos de uma mulher em cima de um cavalo, puxando um homem por um laço.

Caio usou como legenda a mesma frase que está na blusa da mulher. O post causou polêmica entre alguns seguidores, que o acusaram de machista.

Bruta não, mal domada. A post shared by Caio Blat (@caio_blat) on Apr 24, 2018 at 9:20am PDT

Entre os comentários no post, um chamou bastante a atenção, o da atriz Maria Casadevall.

“Onde é que está a piada? Por que faz rir a ideia de que uma mulher tenha que ser domada? Por que faz rir a ideia de que uma mulher e um animal ocupem o mesmo lugar diante do homem na supremacia do macho? Pergunto: Se ela é bruta, deveria ser domada por quem? Por quê?”

Além disso, a atriz completou dizendo que “ se alguma coisa tem que ser domada são ideias e comportamentos que fabricam piadinhas aparentemente inofensivas que apenas servem para legitimar o funcionamento de nossa sociedade doente e machista que mata mulheres todos os dias. Isso não é engraçado. É violento. É bruta sim, se ela quiser. E o que mais ela quiser ser. Machistas não passarão.”

Vindo em apoio a Casadevall, a atriz Alice Wegmann, 22 anos, comentou com um emoji sorrindo de cabeça para baixo na qual foi mal interpretada por alguns seguidores de Caio. Tentando se explicar, Alice disse “gente, vocês realmente acham que eu compactuo com algo assim? Fiquei até nervosa quando mandaram mensagens cobrando achando que eu tinha curtido porque compactuava”.

Veja também: Colégio Bandeirantes registra segundo suicídio de aluno em 15 dias

+Veja a primeira foto do 3º filho de Kate Middleton e Príncipe William