Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank podem estar juntos pra valer

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank:

casal novo no pedaço?

Foto: Divulgação

Ao longo da semana os boatos davam conta de que Bruno Gagliasso, o Tarso de Caminho das Índias, teria reencontrado e ficado novamente com a atriz Giovanna Ewbank, com quem teve um rápido affair no ano passado. Porém, as notícias ainda estavam no campo da especulação. Contudo, os dois mostraram durante o aniversário de uma amiga em comum, na madrugada dessa sexta para sábado, que estão juntos pra valer.

Ao som de uma dupla sertaneja que se apresentava ao vivo, dançaram, trocaram carinhos e se beijaram sem ligar para quem os pudesse estar observando. Aliás, o casal foi embora juntos do evento por volta das 4h20, de mãos dadas.

Enquanto isso, a socialite Heleninha Bordon, filha de Donata Meirelles, uma das sócias da Daslu, trocava em seu perfil num site de relacionamentos o status de “namorando” por “solteira”.

Alguns amigos do ator afirmam, no entanto, que não houve traição, já que o rapaz teria terminado o relacionamento de três meses com Heleninha por telefone, na semana anterior.

Por telefone, Bruno? Isso é que é pressa para estar livre, leve e solto. No caso de Bruno, tudo leva a crer que a solteirice durou bem pouquinho…