Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtem férias no Chile

Bruno Gagliasso está curtindo o merecido descanso depois de concluir as gravações da série Dupla Identidade, da Rede Globo. Acompanhado da mulher, Giovanna Ewbank, o ator está aproveitando as férias no Deserto do Atacama, no Chile. “Completamente encantado pelo Deserto do Atacama! Muito bom, indico muito #explora #deserto #exploratravel”, disse o ator em uma de suas postagens sobre a viagem.

Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Em uma das fotos, Bruno aparece escondido entre arbustos durante uma trilha e brinca com a situação se comparado ao personagem Indiana Jones. “Indiana Jones do Deserto Chileno… Na caminhada Guatin Punta Del Inca 4,5 km #explora”, escreveu.