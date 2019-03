Bruno Gagliasso contrata advogado para combater fake news

View this post on Instagram

Acabo de ser constituído advogado do brilhante ator e amigo @brunogagliasso , para notificar e processar emissoras, jornalistas e sites de fofoca que, sem qualquer compromisso com a verdade, nem respeito com o profissional e seu público, estão divulgando a mentirosa notícia de que a REDE GLOBO quer rescindir o contrato de anos com Bruno, porque ele estaria sendo indisciplinado durante as gravações da novela O SÉTIMO GUARDIÃO. Chegaram ao absurdo de afirmar que o artista teria inventado um cálculo renal para não ir às gravações, o que é uma odiosa e repugnante mentira. A relação de Bruno com a Globo nunca esteve tão sólida, e sua relação com absolutamente todos os colegas, diretores e técnicos continua, como sempre foi, a mais amorosa possível. Em tempo de fake News esse tipo de imprensa merece o repúdio de toda a sociedade e condenações exemplares pelo Judiciário. Lamentável !! Ps. Essa foto foi tirada quando fui visitar o querido amigo durante o tratamento que a imprensa marrom disse que tinha sido uma invenção de Bruno para fugir do trabalho.