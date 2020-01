Bruno Cabrerizo, o novo galã da Globo que precisa de uma chance

Renovação é uma palavra importante para o elenco de qualquer emissora, ainda mais quando falamos sobre protagonistas de novela. Para não precisar usar um Tarcísio Meira ou um Francisco Cuoco como galãs de todas as novelas, a Globo com o passar do tempo foi apostando em novos rostos, e atualmente ela tem vários nomes para várias faixas de idade. Uma das novas apostas é Bruno Cabrerizo, que encanta facilmente com seu olhar e rostinho harmonioso, mas o problema é que o rapaz não vem tendo muita sorte em suas escalações.

Bruno Cabrerizo surgiu na televisão brasileira só em 2017, mas o galã de 39 anos tem uma longa carreira. Começou como jogador de futebol no Brasil, depois partiu para a Itália como apresentador de televisão e, posteriormente, foi fazer novela em Portugal. Na busca por novos nomes para a “faixa dos quarentões” (uma das mais deficientes de nomes na Globo), a emissora carioca “importou” o gato para ele ser o protagonista de ‘Tempo de Amar’.

A novela das seis foi quase um experimento para a emissora. Em vez de entregar os personagens principais a atores já conhecidos, a Globo optou por experimentar novatos. Assim, o papel principal masculino ficou com Bruno Cabrerizo e sua parceira de cena também era uma estreante, Vitória Strada. Porém, os dois tiveram recepção diferenciada.

Vitória Strada dispensa comentários, ela se saiu super bem como a dramática Maria Vitória e logo foi escalada como a protagonista de ‘Espelho da Vida’, um papel elogiadíssimo por público e crítica. Já Bruno… seu Inácio de ‘Tempo de Amar’ não rendeu como a trama exigia, a ponto de seu personagem perder o par romântico e terminar a história solteiro.

O pé-frio de Bruno Cabrerizo na Globo continuou em sua segunda escalação. Atualmente ele interpreta Hussein em ‘Órfãos da Terra’, par romântico de Soraia (Letícia Sabatella), porém o relacionamento do personagem foi ameaçado pelo ciúme doentio de Aziz (Herson Capri). O recalque foi tanto que o sheik árabe assassinou sua esposa, e assim Bruno Cabrerizo perdeu mais uma chance de mostrar a que veio. Pior ainda: depois da morte de Soraia e Aziz, seu Hussein também vai empacotar na novela das seis.

Bruno Cabrerizo é um ator muito competente. Sabe passar emoção, tem um charme natural e o público de casa o considera belíssimo. Ele consegue mudar de visual de uma novela para a outra (ele em ‘Órfãos da Terra’ é bem diferente de ‘Tempo de Amar’), mostrando uma versatilidade que a Globo precisa… só falta mesmo ele conseguir bons papéis. Não podemos atribuir o fracasso dos personagens ao ator, porque ele os defende como pode, mas é inegável que Bruno teve um pouco de azar em suas escalações na Globo.

É bom a emissora se redimir com o ator logo, afinal ele tem possibilidades grandes de protagonizar uma novela que exija um ator de quarenta anos. Quem sabe assim a Globo desencane e pare de escalar homens mais velhos como Alexandre Nero e Murilo Benício para suprir essa falta de homens de uma certa idade.