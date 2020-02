Bruna Marquezine será Helena na próxima novela de Manoel Carlos

Bruna Marquezine está confirmada para o próximo trabalho de Manoel Carlos na Rede Globo

Foto: AgNews

Continuação da matéria.Bruna Marquezine chegou sem o namorado, o jogador Neymar, ao show da cantora Ivete Sangalo, no HSBC Arena, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado (11). A Lurdinha de “Salve Jorge” disse que já está com saudade da novela, que está chegando ao fim. “A saudade já é grande. O final de Lurdinha vai ser bem legal”, contou a atriz.

E Bruna vai ter um período de férias, mas já tem novo trabalho confirmado. Ela estará na próxima novela de Manoel Carlos e será uma de suas personagens marcantes: Helena.

“Agora vou descansar até dezembro, quando volto a trabalhar na nova novela do Maneco, fazendo a ‘Helena’ e depois a filha dela”, disse a atriz”.